Üye Girişi
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti

22.11.2021 16:13
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alınan Havza Hükümet Konağı'ndan taşınan resmi kurumları yeni yerlerinde ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alınan Havza Hükümet Konağı'ndan taşınan resmi kurumları yeni yerlerinde ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir ziyaretler kapsamında ilk olarak Makbule Yusuf Ölçer Yatlı Bölge Ortaokulu pansiyon binası zemin katında hizmet vermeye başlayan Tapu Sicil Müdürlüğü, Milli Emlak ve Kadastro Birimini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaplıcalar mevkisinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi üst katında hizmet veren Mal Müdürlüğünü ve Milli Eğitim Müdürlüğü binası giriş katında hizmet vermeye başlayan Havza Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Nayman ve Özdemir, incelemelerde bulundu ve kurum yetkililerinden tamamlanan taşınma işlemleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Cengiz Nayman, Hükümet Konağı binasının tahliyesinin büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Tahliye işleminin ardından binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım çalışmaları sonrası ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeni hükümet konağı ihale ve yapım süreci başlayacak. Şu an Vergi Dairesi halen Hükümet Konağında hizmet vermekte. İlgili bakanlığımızdan gerekli onayın gelmesinin ardından Vergi Dairemiz de 25 Mayıs Mahallesi Şehit Er Nazım Çakır Sokak'ta geçici olarak kiralanan yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Havza Kaymakamlığı olarak biz Havza Gençlik Merkezi'nde hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Kaymakam Nayman diğer üç kurumun ise yeni yerlerine kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde taşındığını belirterek, "Taşınan kurumlarımız yeni binalarında herhangi bir aksaklığa meydan bırakamayacak şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Taşınma işleminin kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösteren kurumlarımızın amir ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni binamız yapılana kadar halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yeni Hükümet Konağı binasının bir an evvel yapımı için gayret gösterdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığına sunulan üç alternatif yer arasından Bakanlığın belirleyeceği bir yere yeni hizmet binası yapımı gerçekleşecek. İlçemiz, daha modern ve kaliteli hizmet sunacak konsept bir hükümet konağı binası kazanacak. Bu süreçte Tapu Sicil Müdürlüğü, Milli Emlak, Kadastro Birimi, Mal Müdürlüğümüz, Vergi Dairemiz ve Nüfus Müdürlüğümüz yeni adreslerinde halkımıza hizmet verecek." ifadesinde bulundu.

Nayman ve Özdemir son olarak Havza İlçe Mille Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek burada bir süre İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile görüştüler.

Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti

Sebahattin Özdemir, Hisarcık, Hükümet, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı 16:20 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
16:01 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Erzurum'daki deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak         
16:21
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement