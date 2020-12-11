Kaymakam Nazlı: "Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz" - Son Dakika

Kaymakam Nazlı: "Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz"

11.12.2020 13:29
Kaymakam Nazlı:

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede Covid hastalarına yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanmaktadır" dedi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede Covid hastalarına yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanmaktadır" dedi.

Kaymakam Nazlı, Silifke Sağlık Müdürü Hakan Yener ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak ile birlikte ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek Covid-19 hastalığı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

"Silifke Devlet Hastanesi 58 uzman ve 16 pratisyen hekimle hizmet veriyor" diyen Kaymakam Nazlı, "7 filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Silifke Devlet Hastanesi'nde 2 Covid-19 polikliniği bulunuyor. 5+1 üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi hastanemizde hizmet vermeye başladı. Silifke Devlet Hastanesi bölgemizin batı ilçeleri başta olmak üzere Tarsus ve Hatay'dan gönderilen PCR testlerinin sonuçlarını çıkarmaya başladı. Hastanemizde Covid-19'lu hastalar için plazma tedavisi uygulanabiliyor, Covid-19 test sonuçları da gün içerisinde veriliyor. 210 yataklı olan Silifke Devlet Hastanesi'nin 100 yatağı Covid-19 hastaları için ayrıldı. Bunların 80 tanesi servis, 14 tanesi yoğun bakım ve 6 tanesi çocuk bölümünden oluşuyor. Silifke Devlet Hastanesi Covid-19 hastalarına uygulanacak her türlü medikal yetenek ve ilaca sahiptir. Semptom göstermeyen hiç bir vatandaşımız boş yere test yaptırmaya gidip sağlık kuruluşunu meşgul etmesin. Vaka sayısını düşürebilmemiz için maske-mesafe-temizlik kurallarına mutlaka uyalım" diye konuştu.

Mersin'den de bazen hasta kabul ettiklerini belirten Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak ise salgının Türkiye'de mart ayında görülmeye başladığını hatırlatarak, "İlk başta tetkiklerimiz Ankara'ya gidiyordu, daha sonra Mersin merkez ve Silifke Devlet Hastanemize PCR laboratuvarı kurulduktan sonra burada çalışılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önermiş olduğu birtakım ilaçlar var Covid hastalığında kullanılan. Tedavinin bir ayağı bu. Diğeri de semptomatik tedavi dediğimiz korona her insanda farklı semptom verebiliyor. Kimisi eklem-kas ağrısı, kimisi koku-tat alamama, kimisinde ciddi ishal olabiliyor. Buna yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahibiz. Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanıyor. Özellikle son 5-6 aydan beri plazma tedavisi uygulanıyor. Hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış bir kişinin kanını alıp buradaki hastalarımıza verebiliyoruz. Böyle bir altyapıya da sahibiz. Ayrıca yoğun bakımımızda da her türlü solunum cihazından, EKG, oksijen sistemimiz, diyaliz cihazlarımızla hizmet edebilecek kapasiteye sahibiz. Bir Covid hastası baştan sona rahatlıkla Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi olabilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaymakam Nazlı: Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz
Kaymakam Nazlı: Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz
Kaymakam Nazlı: Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Silifke, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Nazlı: 'Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz' - Son Dakika


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