Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi

Kaymakam Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kızlan İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunarak öğretmen ve öğrencilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öğrencilerin Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kızlan İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunarak öğretmen ve öğrencilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kızlan Mahallesinde orta ve ilkokul olmak üzere eğitim veren Kızlan İlk ve Ortaokuluna yaptığı ziyarette okul yöneticileri öğrenciler ve öğrenci velilerle sohbet eden kaymakam Mesut Çoban ve ilçe milli eğitim müdürü Ferman Akbulut ilk önce okul müdürü Muzaffer Çakmaktan okul ve eğitim hakkında bilgiler aldı daha sonra öğrencilerin de sorunlarını dinledi.

Ayrıca Ziyareti esnasında okul yöneticileri ve okul öğretmenleri ile toplantı yaparak onların istek ve taleplerini dinledi.

Okul ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ve okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Mesut Çoban sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Datça, Mesut Çoban, Güncel
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