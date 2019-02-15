Kaymakam Öğrencilerle Kitap Okudu

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaymakam öğrencilerle kitap okudu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaymakam öğrencilerle kitap okudu.



Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Tokat Valiliği tarafından başlatılan Kitap Tokat Projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerle kitap okuyan Üçer, "Sayın Valimiz tarafından başlatılan projeyle amacımız öğrencilerimizi teşvik ederek kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuduğunu anlama, anlatma becerilerini geliştirmektir. Sadece öğrenciler değil, herkes kendisine kitap okumak için zaman ayırmalıdır." dedi.

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