Son Dakika Haberleri: Kaymakam öğrencilerle okul bahçesinde kitap okudu
Son Dakika Güncel Kaymakam öğrencilerle okul bahçesinde kitap okudu

Kaymakam öğrencilerle okul bahçesinde kitap okudu

1 saat önce

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

Kaymakam öğrencilerle okul bahçesinde kitap okudu, System.String[]

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.


Seydişehir Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan ÇOGEP projesi kapsamında Seydişehir Merkez ilkokulunun bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Aydın Erdoğan Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğretmenler ve 400 öğrenci katıldı.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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