Kaymakam öğrencilerle son kez kitap okudu - Son Dakika

Kitap okumaya verdiği önemle bilinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, öğrencilerle bugün son kez kitap okudu.



Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Okuyan Bir Tosya Hayalim Var' sloganıyla okuma kampanyası başlatan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sürekli kurumlara ve okullara giderek personel ve öğrencilerle birlikte kitap okuyor.



Bugün ilçede eğitim yapan bir liseye giden Kaymakam Deniz Pişkin her zaman olduğu gibi öğrencilerle sınıfa geçerek kitap okudu. Korona Virüsü nedeniyle okulların tatile gireceği son günde öğrencilerle birlikte son kez kitap okuyan Kaymakam Deniz Pişkin, kitap okumayı bırakmamaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



Zorunlu tatil öncesi son kez kitap okuduklarının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi öğrencilerimizle, salgın nedeniyle okuldan uzak kalacakları iki haftalık zorunlu tatil öncesi son kez birlikte kitap okuduk. Bu süre zarfında beden sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiği gibi, ruh sağlıkları için de kitap okumayı ihmal etmemelerini tembihledik" diye konuştu. - KASTAMONU