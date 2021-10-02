Kaymakam, öğretmeni sınıftan kovdu iddiası - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

ÖĞRETMENİ AZARLAYIP OKULDAN KOVDU

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

VALİLİK OLAYI DOĞRULADI

Olayın gündeme gelmesinin ardından Artvin Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir"

KAYMAKAM, ÖĞRETMENDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, yaşanan olaya gelen tepkiler sonrası okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi. Geçtiğimiz gün "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kaymakam Saygın, aynı okulu bir kez daha ziyaret etti.

''YAŞANAN HADİSE BENİ DERİNDEN ÜZDÜ''

Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın, olayı şu sözlerle anlattı:

"Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim.''

HELALLİK İSTEDİ

Öğretmenle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" diye konuştu.