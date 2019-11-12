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Kaymakam Oğuz Cem Murat fabrikada inceleme yaptı

6 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kadıköy Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Oğuz Cem Murat fabrikada inceleme yaptı, System.String[]

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kadıköy Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikayı ziyaretinde Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık'tan üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Murat, "üretime dayalı yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olan bu yatırımlar bölgemizin kalkınmasında öncülük edecektir. Bölgemize böyle çevreci bir tesis kazandırdıklarından dolayı Baskil Seza Çimento Fabrikasını Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık hanımefendiye şahsım heyetimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarete Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Müftüsü Ömer Aydın ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da eşlik etti.

Oğuz Cem Murat, Kadıköy, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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