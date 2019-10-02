Son Dakika Haberleri: Kaymakam Okatan'dan pastalı 'Yaşlılar Günü' kutlaması
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Kaymakam Okatan'dan pastalı 'Yaşlılar Günü' kutlaması

1 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Şeyhler köyünde yaşlı bir karı kocayı evinde ziyaret edip, 'Yaşlılar Günü'nü pasta keserek kutladı.

Kaymakam Okatan'dan pastalı 'Yaşlılar Günü' kutlaması, System.String[]

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Şeyhler köyünde yaşlı bir karı kocayı evinde ziyaret edip, 'Yaşlılar Günü'nü pasta keserek kutladı.


Kaymakam Hasan Musab Okatan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte Şeyhler köyünde yaşayan 75 yaşındaki Ali Özgün ve 70 yaşındaki eşini evinde ziyaret ederek getirdiği pasta ile çiftin Yaşlılar Gününü kutladı.


Yaşlı çift ile bir süre sohbet eden Kaymakam Okatan; Millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensup olduklarını söyledi.


Okatan" Yaşlılarımız en değerli varlıklarımızdır. Ömrünü topluma ve ülkeye hizmetle geçiren yaşlılarımızın, hayata küsmeden yaşama tutunmalarına katkıda bulunmak, onlara sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu münasebetle değerli büyüklerimize tüm kalbi duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ali Özgün, Hisarcık, Şeyhler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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