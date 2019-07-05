Kaymakam Okatan, iş makinesiyle yol yapım çalışmasına katıldı
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Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kutlubeyler köyünde iş makinesine çıkarak kısa bir süre parke taşı onarım çalışmalarına katıldı.
Hisarcık
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:28 Kaynak: İHA
Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kutlubeyler köyünde iş makinesine çıkarak kısa bir süre parke taşı onarım çalışmalarına katıldı.
Kaymakam Okatan, Kutlubeyler köyünde alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan parke taşlarının onarım çalışmalarını İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve Kutlubeyler Köy Muhtarı Halil Gülmez ile birlikte yerinde inceledi. Daha sonra iş makinesine binerek kısa bir süre yol yapım çalışmalarına katılan Okatan, köyde yapımı devam eden çok amaçlı salonda da incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA
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