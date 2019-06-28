Kaymakam Okatan, jeotermal serada incelemelerde bulundu
7 dakika önce
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy'de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.
Hisarcık
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy
'de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.
Kaymakam Okatan, Belediye Başkan Fatih Çalışkan
ile birlikte '2017 yılı Örtü Altı Tarımını Geliştirme' projesi kapsamında Sefaköy'de belediyeye ait bin 80 metrekare sahada kurulumu gerçekleştirilen iki jeotermal sera içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Times: Türkiye'nin doğal gaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!