Son Dakika Haberleri: Kaymakam Okatan, miniklere bisiklet kullanmasını öğretti
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Kaymakam Okatan, miniklere bisiklet kullanmasını öğretti

1 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kaymakamlığın "Gönüller bir olsun" Projesi kapsamında çocuklara dağıttığı bisikletlere binmeye çalışan miniklere bisiklete nasıl bineceklerini gösterdi.

Kaymakam Okatan, miniklere bisiklet kullanmasını öğretti, System.String[]
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kaymakamlığın "Gönüller bir olsun" Projesi kapsamında çocuklara dağıttığı bisikletlere binmeye çalışan miniklere bisiklete nasıl bineceklerini gösterdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına yönelik başlatılan "Gönüller bir olsun" Projesi kapsamında 34 çocuğa bisiklet hediye edildi. Esire Termal Turizm Merkezinde yapılan bisiklet dağıtım töreninde bisikletlerini teslim alan 1,5 ve 2,5 yaşlarındaki Hira Hicran ve Alperen isimli çocukların bisiklete binmekte zorlandıklarını gören Kaymakam Hasan Musab Okatan, kendilerinin bisikletlerine binmelerine yardım ederek, bir süre çocukların bisikletlerinden tutarak alanda tur atması esnasında ilginç görüntüler oluştu. Öksüz ve yetim aileleri Kaymakamın samimi davranışını takdirle karşıladılar. - KÜTAHYA
Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
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