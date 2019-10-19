Son Dakika Haberleri: Kaymakam Okatan: "Muhtarlar devletle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görür"
Son Dakika Güncel Kaymakam Okatan: 'Muhtarlar devletle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görür'

Kaymakam Okatan: "Muhtarlar devletle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görür"

1 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Mahalle ve Köy Muhtarlarına verdiği yemekte yaptığı konuşmada; Muhtarların devletle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kaymakam Okatan:

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Mahalle ve Köy Muhtarlarına verdiği yemekte yaptığı konuşmada; Muhtarların devletle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.


Esire Termal Turizm Merkezinde verilen yemeğe; Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Çolak, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.


Yemek sonrası yaptığı konuşmada Muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Hasan Musab Okatan, "Muhtarlık müessesesi geçmişten günümüze kadar devletle vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görür. Bu durumdan dolayı Muhtarlık müessesesi çok önemli bir konuma sahiptir. Muhtarlarımız ne kadar güçlü, vatandaşlarımız ile devlet arasında ne kadar iyi bir köprü olabilirse vatandaşa verimli hizmetler yapacaklardır. Bu açıdan sizler bizim için çok değerlisiniz" dedi.


Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayarak, Cumhurbaşkanının Muhtarlara gerçekten çok değer verdiğini söyledi.


Çalışkan," Belediye olarak muhtarlarımızla her daim istişare halindeyiz. Muhtarlar halkımızın omurgasıdır. Köy ve mahallerinin sorunlarını gerekli mercilere ileterek çözüm üretilmesine katkıda bulunurlar. Cenab-ı Allah'tan sizlere sağlıklı güzel hizmetler yapmanızı diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Muhtarlar Günü, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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