Son Dakika Haberleri: Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi
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Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi

46 dakika önce

Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, köy grup yolu bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]
Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, köy grup yolu bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Okatan, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ile birlikte Sefaköy, Halifeler, Alınören ve Kızılçukur köyleri grup yolunda Özel İdare ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Grup yolundaki bakım, onarım çalışmalarının yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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