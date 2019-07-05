Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi
46 dakika önce
Hisarcık Kaymakam Hasan Musab Okatan, köy grup yolu bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Hisarcık
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kaymakam Hasan Musab Okatan, köy grup yolu bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Okatan, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ile birlikte Sefaköy
, Halifeler, Alınören ve Kızılçukur köyleri grup yolunda Özel İdare ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan bakım, onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Grup yolundaki bakım, onarım çalışmalarının yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi. - KÜTAHYA
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