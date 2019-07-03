Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı
1 saat önce
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.
Hisarcık
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.
Hisarcık- Emet
karayolunda yol emniyet kontrolü yapan polis ekiplerini denetleyen Kaymakam Okatan, uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Okatan, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polislere teşekkür etti. - KÜTAHYA
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