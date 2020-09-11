Kaymakam okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçede yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, inşaatı devam eden ve restorasyon yapılan okullarda incelemelerde bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi inşaatı ve tarihi Kalealtı İlkokulu binası restorasyonunu inceleyen Türköz'e, Şube Müdürü Ayhan Yılmaz da eşlik etti. - KARABÜK