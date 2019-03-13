Son Dakika Haberleri: Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti

Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti

2 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti, System.String[]
GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini ziyaret etti.

Beytüşşebap Kaymakamı olarak 6 yıl önce görev yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, geldiği ilçede davul zurnayla karşılandı. Beraberindeki Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Beytüşşebap'a gelen Bakan Yardımcısı Baydaş, Kaymakam İsmail Pendik'i makamında ziyaret etti.

Beytüşşebap'a 6 yıl sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Yardımcısı Baydaş, "6 yıl evvel buradan veda ederek ayrılmıştım. Şimdi 6 yıl aradan sonra tekrar buraya geldim. Hasret gidermeye geldik. Kıymetli bir kardeşimiz belediye başkan adayı buradayken, ben kaymakamken beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Onlara gönülden destek vermeye geldik. Kaymakam Beyin şahsında herkese teşekkür ediyorum. Biz meslek icabı çok gezdik. Gezdiğimiz yerlerden de hep hatıralarla gittik. Beytüşşebap gönlümüzde, kendimizi buralı hissediyoruz" dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bakan Yardımcı Baydaş ilçe esnafıyla bir araya geldi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

İhsan Selim Baydaş, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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