Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika

Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

6 saat önce

İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi, System.String[]

İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.+

(İHA)

İbrahim Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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