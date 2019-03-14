Kaymakam Öner'den Tıp Bayramı Ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Burhaniye Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Burhaniye Devlet Hastanesini ziyaret etti. Öner, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz başta olmak üzere hastane de görev yapmakta olan hekimlere gül takdim ederek tıp bayramlarını kutladı.



Kaymakam Öner; "Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için özveriyle görev yapan hekimlerimize başarılı ve sağlıklı nice hizmet yılları diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum." dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz da, Kaymakam Öner'e nezaketli tavırları ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı