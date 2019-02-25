Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öner'e 'Vergi Haftası' Ziyareti

Kaymakam Öner'e 'Vergi Haftası' Ziyareti

1 saat önce

Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez, hafta nedeniyle Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Kaymakam Öner'e 'Vergi Haftası' Ziyareti, System.String[]
Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez, hafta nedeniyle Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Kaymakam Hüseyin Öner, toplumda vergi bilincini arttırmak amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını söyleyerek başarılı çalışmaları nedeniyle vergi çalışanlarını tebrik etti.

Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez, diğer yetkililer ile birlikte, bu yıl 25 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 30. Vergi Haftası nedeniyle bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Dönmez, destekleri nedeniyle Kaymakam Öner'e teşekkür etti. Kaymakam Öner de, "Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 16:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öner'e 'Vergi Haftası' Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]