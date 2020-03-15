Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti

6 saat önce

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Yunus Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti, System.String[]

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Yunus Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Kaymakam Öner, mahalle muhtarları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.


Yunus, Memiş ve Geriş mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner, sorunlara çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ediyoruz. Böylelikle hem çalışma ortamlarını daha yakından görme fırsatımız oluyor. Bu ziyaretler, vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması açısından önemli. Halkın devletten olan taleplerini yerinde alarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen dinleyip çözüm üretmek için çalışıyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup ilgili birimlere talimat veriyoruz. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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