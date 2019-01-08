Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öner, Muhtarları Dinledi

Kaymakam Öner, Muhtarları Dinledi

9 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Öner, Muhtarları Dinledi, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kaymakam Öner'in Ocak ayı muhtarlar toplantısına, Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım da katıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonunda muhtarlarla buluşan Kaymakam Öner, tek tek istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda, mahallelerin ulaşım problemleri, başıboş sokak hayvanları, mahalle içi yolların kilitli taş parke ile kaplanması ve asayişle ilgili talepler dile getirildi. Muhtarlara tek tek söz veren Öner, anlatılanları not aldırdı. 2019 yılında muhtarlarla her ay toplantı yaparak bir araya geleceklerini anlatan Kaymakam Öner, "Kurumlar nezdinde talep ve sorunların takipçisiyiz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili kurumlara ivedilikle ileterek takip edeceğiz. Her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını amaçlıyoruz. Kamu hizmetlerinin sunumunda en önemli paydaşlarımız olan Muhtarlarımıza katılımları sebebiyle teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Hüseyin Öner, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:46:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öner, Muhtarları Dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]