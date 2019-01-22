Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öner, Muhtarları Ziyaret Etti

Kaymakam Öner, Muhtarları Ziyaret Etti

18 dakika önce

Burhaniye de, Kaymakam Hüseyin Öner Mahkeme Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Öner, Muhtarları Ziyaret Etti, System.String[]
Burhaniye de, Kaymakam Hüseyin Öner Mahkeme Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Öner, muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini anlatırken, muhtarların önemli görevleri olduğunu söyledi.

Kaymakam Öner, mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ettiklerini anlatırken, "Böylelikle hem çalışma ortamlarını daha yakından görme fırsatı oluyor. Bu ziyaretler, vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkın devletten olan taleplerinin yerinde alınarak takip edilmesi amacıyla yapılıyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen dinlemenin, çözüm üretmek için çok önemli olduğunu biliyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup ilgili birimlere talimat vereceğiz. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel
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