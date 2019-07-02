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Kaymakam Öner, muhtarları ziyaret etti

26 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Öner, muhtarları ziyaret etti, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlarla sohbet eden Öner, periyodik olarak kırsal mahalleleri de ziyaret ettiğini söyledi.

Kaymakam Hüseyin Öner, ilk olarak Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı, ardından da Hürriyet Mahallesi Muhtarı İrfan Baltacı'yı ziyaret etti. Kaymakam Öner'i muhtarlık girişinde karşılayan muhtarlara, azaları da eşlik etti. Muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini anlatan Öner, "Bununla birlikte mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ediyoruz. Böylelikle, hem muhtarlarımızın çalışma ortamlarını daha yakından görme imkanımız oluyor. Hem de bu ziyaretler sırasında vatandaşların sorun, talep ve isteklerini dinliyoruz. Bu ziyaretleri, kamu hizmetlerinde daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkın devletten olan taleplerinin yerinde alınarak takip edilmesi amacıyla yapıyoruz. Muhtarlarımızla, azalarımızla ve vatandaşlarla bir araya gelmenin çözüm üretmek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup yerine göre yazışmalar yapılacak. İlgili birimlere talimat verilecek. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Hürriyet Mahallesi, Hüseyin Öner, Balıkesir, Güncel
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