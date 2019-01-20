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Kaymakam Öner, Şampiyon Sporcularla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Burhaniye'de Kaymakam Hüseyin Öner, basketbolda şampiyon olan sporcularla bir araya geldi.

Kaymakam Öner, Şampiyon Sporcularla Bir Araya Geldi, System.String[]
Burhaniye'de Kaymakam Hüseyin Öner, basketbolda şampiyon olan sporcularla bir araya geldi. Okul Müdürü Elif Pınar Akın ve Takım Antrenörü Özlem Köle eşliğinde gelen öğrencileri makamında kabul eden Öner, sporcuları tek tek tebrik etti ve çeşitli ikramlarda bulunarak başarılarından dolayı kutladı.

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, "Öğrencilerimizin bu büyük başarısıyla Burhaniye spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. İlimiz genelinde ve ilçemizde uygulanan "BENGİ Eğitim Projesi" ve 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi'nin de katkılarıyla geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de madalyalarla, kupalarla dolu bir sene geçiriyoruz. Sporu seven ve sporla yaşayan bir nesil hedefliyoruz ve çalışmaların verdiği meyveleri görmek bizi mutlu ediyor. Sadece Burhaniye'yi değil, Balıkesir'i de temsil eden öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandırdılar. Bu haklı gurura sebep olan tüm öğretmen, antrenör, öğrenci ve aileleri tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

Balıkesir'de yapılan karşılaşmalarda il birincisi olan Kolej Takımı, çeyrek finalde Muğla Yatağan'da bir üst elemelerde bölgeyi 'A Grubunda' temsil etti ve tüm maçları farklı sonuçlarla kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazanarak ilçeye şampiyonluk gururu yaşatmıştı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Balıkesir, Hüseyin Öner, Burhaniye, Spor
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