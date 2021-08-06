Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

06.08.2021 19:25
Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı YapıldıGelendost Kaymakamı ve Eğirdir Kaymakam V. Sayın Onur Alimoğlu Başkanlığında ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı.

Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı Gelendost Kaymakamı ve Eğirdir Kaymakam V. Sayın Onur Alimoğlu Başkanlığında ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen ve İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek katıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, bölgemizdeki orman yangınları ile mücadele kapsamında ilçemizde alınan tedbirler görüşüldü. Kaymakam Onur Alimoğlu, güvenlik birimlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

YORUMLAR
500
Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi Zeytinburnu parklarında 7 gün 24 saat huzur denetimi Zeytinburnu parklarında 7 gün 24 saat huzur denetimi
Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Eğirdir, Asayiş, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 20:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement