Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı Gelendost Kaymakamı ve Eğirdir Kaymakam V. Sayın Onur Alimoğlu Başkanlığında ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen ve İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek katıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, bölgemizdeki orman yangınları ile mücadele kapsamında ilçemizde alınan tedbirler görüşüldü. Kaymakam Onur Alimoğlu, güvenlik birimlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.