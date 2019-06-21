Kaymakam Oray Güven'den orman yangınlarına karşı duyarlılık uyarısı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



Kaymakam Güven, yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz ayları ile birlikte çıkabilecek orman yangınlarının oksijen kaynağı olan bitki örtüsünün ve kaçma imkanı olmayan canlıların yok olmalarına neden olduğunu anlattı. Yangınların, ekosistemi yok ettiği gibi ormanların yok olması veya zarar görmesi ile birlikte erozyon, toprak kayması gibi doğal afetlerin oluşmasına da zemin hazırladığını belirten Güven, " Bu tür doğal afetlerle karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alarak risklerimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle yangınların oluşmasına neden olacak; mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler, ilçe genelinde hububat hasadının başlaması dolayısıyla köy sakinleri ve tarla sahiplerinin hasat sonrası anızları yakması gibi her türlü davranıştan kaçınmamız, bu konudaki hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerekiyor. Orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka ve anında müdahale edilebilmesi için vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ve 177 Orman Yangın İhbar telefonlarından ihbar verilmesi hayati önem taşıyor" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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