Kaymakam Orhan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine ziyarette bulundu.

Dünya Ormancılık Günü kapsamında Orhan, Ladik Orman İşletme Şefi Ceyhan Kılıçoğlu, Akdağ Orman İşletme Şefi Yunus Yıldırım ve Elmacık Orman İşletme Şefi Emre Atalay ile Atatürk İlkokulu ana sınıflarındaki öğrencileri ziyaret etti.

Ağaç ve ormanların sağlığa ve ekonomiye katkısı hakkında küçük öğrencilere bilgi veren Orhan, "Bize oksijeni sağlayan ormanlarımız. Ormanlarımız ekonomik yönden de memleketimize katkı sağlıyor. Önünüzde kitaplarınız, defterleriniz var. Kalemleriniz dahil hep ormanlarımızda yetişen ağaçlardan yapılıyor. Onun için ormanlarımızı, ağaçlarımızı hep birlikte koruyalım." dedi.

Kaymakam Orhan, öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi, şapka ve orman kokteyli bitki çayı hediye etti.