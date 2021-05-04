Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı - Son Dakika

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı

04.05.2021 11:02
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı, System.String[]

İstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K., geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken küçük bir çocuk tarafından basıldı. Koruması tarafından kiralanan aracın olay günü kaymakamın kullanımında olduğu ve kaymakamın olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Beykoz eski Kaymakamı, akşam saatlerinde ormanlık araziye park ettiği kiralık araç içinde cinsel birliktelik yaşarken mahallede ikamet eden küçük bir çocuk tarafından basıldı. Tehditler savurarak ormanda kovaladığı küçük çocuğun üzerine bir de araç süren kaymakam, komşuların olaya müdahalesiyle ormandan ayrıldı. Aracın ise kiralık olduğu, koruması tarafından kiralandığı ve olay günü kaymakamın kullanımında olduğu belirlendi. Kaymakamın olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.

EVLERİNE GİTMEK ÜZEREYKEN FARK ETTİ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Evli ve üç çocuk babası 56 yaşındaki eski Beykoz kaymakamı A.K., geçtiğimiz 17 Temmuz günü akşam saatlerinde aracıyla Beykoz Kaynarca Mahallesi Hocaoğlu mevkiindeki ormanlık arazinin girişindeydi. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk evine gelmek için ormandaki araziden geçmek üzereydi. İddiaya göre küçük çocuk evlerine 500 metre mesafe kala beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü.

"NE BAKIYORSUN, UTANMIYOR MUSUN?"

Araç içerisinde kaymakamla bir kadının cinsel birliktelik yaşadığını fark eden çocuk yoluna devam ettiği sırada aracın içindeki kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine küçük U., "Sen utanmıyor musun? Evler var burada. Bak benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" şeklinde tepki gösterdi. Kaymakam, "Yürü lan bacaklarını kırarım" diyerek tehditler savurunca U., "155'i arıyorum" şeklinde polemiğe girdi.

TEHDİTLER SAVURARAK, ARAÇLA EZMEYE ÇALIŞTI

A.K. bunun üzerine, "Ben kaymakamım lan" diyerek küçük çocuğu kovalamaya başladı. Aracına geri dönen kaymakam, araçla küçük çocuğun peşinden giderek, çocuğu ezmeye çalıştığı sırada komşular olaya müdahale etti. Araçla olay yerinden uzaklaşan kaymakam, "Seni vuracağım, bulacağım seni" şeklinde sözlerine devam etti.

KAYMAKAMIN KORUMASI KİRALAMIŞ

U.H., bunun üzerine savcılığa şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada söz konusu araçla ilgili inceleme yaptı. Aracın özel bir araç kiralama şirketinde kiralandığı belirlendi. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi. Koruma Cuma günü akşam saatlerinde mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti.

OLAYDAN SONRA EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ

Kaymakam A.K. hakkında soruşturma devam ederken, araçta basılan kaymakam olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı

İstanbul, Beykoz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı - Son Dakika


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