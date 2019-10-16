Son Dakika Haberleri: Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu

Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu

1 saat önce

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu, System.String[]

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ile merkeze gelen Bilici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Bala'dan kurs hakkında bilgi aldı.

Merkez de sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bilici, merkezde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta, üniversiteye hazırlanan yaklaşık 200 öğrenciden 117'sinin farklı lisans ve önlisans programlarına yerleştiğini söyledi.

Bilici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Bala ile merkezde görev yapan idareci ve öğretmenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Osman Bilici, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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