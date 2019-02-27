Son Dakika Haberleri: Kaymakam Osman Bilici'ye Vergi Haftası Ziyareti

Kaymakam Osman Bilici'ye Vergi Haftası Ziyareti

1 saat önce

Batman'ın Kozluk İlçe Malmüdürü Aksel Gündüz ve beraberindeki personel, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Osman Bilici'yi makamında ziyaret ederek Malmüdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilçedeki kamu gelirleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Osman Bilici'ye Vergi Haftası Ziyareti, System.String[]
Batman'ın Kozluk İlçe Malmüdürü Aksel Gündüz ve beraberindeki personel, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Osman Bilici'yi makamında ziyaret ederek Malmüdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilçedeki kamu gelirleri hakkında bilgi verdi.

Verginin, geleceğin teminatı ve halkın sermayesi olduğunu belirten Kaymakamı Bilici, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynakların olan vergilerin zamanında tahsil edilmesi ile vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti. Kaymakam Bilici, bu bilinci pekiştirmek için düzenlenen Vergi Haftası'nı kutlayarak, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:06 Kaynak: İHA

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