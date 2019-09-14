Son Dakika Haberleri: Kaymakam Otcu'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret
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Kaymakam Otcu'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret

1 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'i ziyaret etti.

Kaymakam Otcu'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'i ziyaret etti.

Otcu, ziyaretinde, Şen ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasında, tüm sivil toplum kuruluşları gibi meslek odalarının da kendileri için değerli olduğunu aktaran Otcu, odanın, ilçe sorunlarına duyarlılık gösterdiğini belirtti.

Otcu, trafik kurallarına uyulmasının önemine de değindi.

Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Otcu'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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