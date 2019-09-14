Kaymakam Otcu'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'i ziyaret etti.

Otcu, ziyaretinde, Şen ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasında, tüm sivil toplum kuruluşları gibi meslek odalarının da kendileri için değerli olduğunu aktaran Otcu, odanın, ilçe sorunlarına duyarlılık gösterdiğini belirtti.

Otcu, trafik kurallarına uyulmasının önemine de değindi.

Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Otcu'ya çalışmalarında başarılar diledi.