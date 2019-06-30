Son Dakika Haberleri: Kaymakam Öter, Ağkeran Mağaralarını inceledi
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Kaymakam Öter, Ağkeran Mağaralarını inceledi

1 saat önce

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Ağkeran Mağaraları'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öter, Ağkeran Mağaralarını inceledi, System.String[]
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Ağkeran Mağaraları'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öter, Çukurayva ve Camuşlu köyü arasında bulunan ve Hristiyanlığın ilk döneminden kalan, Kaya Kilisesi 'Ağkeran Mağaraları' tarzında yapılan, Kiliseyi gezdi. Öter, kilise hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağkeran Mağaraları Hıristiyanlığın ilk yıllarında gizli ibadet eden Hıristiyanlar tarafından kullanıldığı da biliniyor. Bu nedenle de mağaranın tavanında haç motifleri ve Grekçe yazılar bulunuyor. Mağara içerisine sonraki yıllarda bir takım hücreler yapılırken, mağara 7 metre eninde, 6 metre uzunluğunda bulunuyor. Kaymakam Ercan Öter, bir süre Ağkeran Mağaralarını inceledikten sonra bölgeden ayrıldı. Ağkeran Mağaraları'nın Kars Turizmine kazandırılması düşünülüyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Kars, Kağızman, Ercan Öter, Yaşam
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