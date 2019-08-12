Kaymakam Öter, Başkan Yıldız güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.



Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile birlikte önce Jandarma Taburu'nda, ardından da Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Mehmetçiklerle bir araya geldi. Öter, Mehmetçiklerin bayramı kutlayarak bir süre sohbet etti.



Kaymakam Ercan Öter ve Başkan Nevzat Yıldız, daha sonra şehit ailesini ziyaret etti. Öter, şehit ailesine her zaman yanlarında olduklarını belirterek bayramı kutladı. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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