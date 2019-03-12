Kaymakam Öter Özel Harekat Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman ilçesindeki özel harekat üs bölgesini ziyaret etti.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman ilçesindeki özel harekat üs bölgesini ziyaret etti.



Kaymakam Öter, ilçedeki Hazinedar Mahalesi'ndeki üs bölgesini ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez'den asayiş olayları ve üst bölgesi hakkında bilgi aldı.



Güvenlik güçleriyle de bir süre sohbet eden Öter, görevli personellere başarı dileklerinde bulundu.

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