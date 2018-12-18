Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı'dan Korucu Noktasına Ziyaret

Kaymakam Özadalı'dan Korucu Noktasına Ziyaret

3 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince üst bölgesinde Güvenlik Korucularıyla bir araya geldi.

Kaymakam Özadalı'dan Korucu Noktasına Ziyaret, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince üst bölgesinde Güvenlik Korucularıyla bir araya geldi.

Kaymakam Özadalı, korucuların taleplerini dinledi. Güvenlik korucularının bölgedeki güvenliğe büyük katkı sağladığını belirten Kaymakam Özadalı, korucuların güvenlik güçleriyle birlikte 30 yıla aşkın bir süredir terörle etkin bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Kaymakam Özadalı'ya, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran eşlik etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Magandalar Köpekleri Kemerle Dövdü İşte Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Bilinmeyen Hikayesi!

Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı Fatih Portakal'dan AK Parti'nin Ankara Adayının Değişeceği İması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 19:08:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı'dan Korucu Noktasına Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]