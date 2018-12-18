Kaymakam Özadalı'dan Korucu Noktasına Ziyaret
3 saat önce
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince üst bölgesinde Güvenlik Korucularıyla bir araya geldi.
Batman
'ın Sason
İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince
üst bölgesinde Güvenlik Korucularıyla bir araya geldi.
Kaymakam Özadalı, korucuların taleplerini dinledi. Güvenlik korucularının bölgedeki güvenliğe büyük katkı sağladığını belirten Kaymakam Özadalı, korucuların güvenlik güçleriyle birlikte 30 yıla aşkın bir süredir terörle etkin bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.
Kaymakam Özadalı'ya, Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya
, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran eşlik etti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:26 Kaynak: İHA
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