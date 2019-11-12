Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması
Son Dakika Güncel Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması - Son Dakika

Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması

7 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, uzman çavuşlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması, System.String[]

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, uzman çavuşlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.


Kaymakam Özadalı, Sason Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile birlikte, ilçe girişinde görevleri başında bulunan uzman çavuşları ziyaret etti. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Özadalı, görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Özadalı, uzman çavuşların önemli görevler üstlendiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü. Biz de Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile birlikteilçe girişinde görevli uzman çavuşlarla bir araya gelip günlerini kutladık. Uzman çavuşlar, terör örgütlerine karşı önemli görevler alıyor. Kendilerine başarılar diliyor ve tekrar günlerini kutluyorum" dedi. - BATMAN

Jandarma, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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