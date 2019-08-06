Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı
1 saat önce
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.
Sason Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 Kaynak: AA
Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason İlçe Jandarma
Komutanlığında yapılan toplantıda güvenlik korucularının ifa ettikleri görevinin önemine vurgu yaptı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ile Sason Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Taşdemir de katıldı.
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu Son dakika! Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti