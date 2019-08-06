Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı
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Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı

1 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.

Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı, System.String[]
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan toplantıda güvenlik korucularının ifa ettikleri görevinin önemine vurgu yaptı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ile Sason Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Taşdemir de katıldı.
Jandarma, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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