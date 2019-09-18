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Kaymakam Özadalı, Kulp saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

16 dakika önce

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kaymakam Özadalı, Kulp saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti, System.String[]

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından 7 kişinin de şehit olduğu hain saldırıda yaralanarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden yaralı vatandaşlar Necat Çelikbilek, Mahsun Ekmen, Rıza Yaşar, Atacan Yaşar ve Mehmet Ekmen'i ziyaret eden Kaymakam Abdullah Özadalı, yaralanan vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastanede yaralanan vatandaşların aileleri ile de bir araya gelen Kaymakam Özadalı, yapılan menfur saldırının vatandaşları yıldıramayacağını ifade ederek, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diedi. - BATMAN

Batman, Sason, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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