Kaymakam Özadalı Kütüphanede İnceleme Yaptı
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Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.
Geldiği kütüphaneyi gezen Özadalı, sorumlu Zeynep Zenciralmaz' dan kütüphanenin genel durumu, kitap, kaynak ve süreli yayınlar hakkında bilgi aldı.
Özadalı, ayrıca kütüphanede sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:59 Kaynak: AA
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