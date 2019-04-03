Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı Kütüphanede İnceleme Yaptı

Kaymakam Özadalı Kütüphanede İnceleme Yaptı

33 dakika önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.

Kaymakam Özadalı Kütüphanede İnceleme Yaptı, System.String[]
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.

Geldiği kütüphaneyi gezen Özadalı, sorumlu Zeynep Zenciralmaz' dan kütüphanenin genel durumu, kitap, kaynak ve süreli yayınlar hakkında bilgi aldı.

Özadalı, ayrıca kütüphanede sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Sason, Güncel
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