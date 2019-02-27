Kaymakam Özadalı Seçim Lokallerini Ziyaret Etti

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı seçim lokallerini ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı seçim lokallerini ziyaret etti.





Özadalı beraberinde Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim lokallerini ziyaret etti.



Belediye başkan adayları ile sohbet eden Özadalı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

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