Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özadalı Typ Personelleriyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Özadalı Typ Personelleriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, geçtiğimiz günlerde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan 240 personelle bir araya geldi.

Kaymakam Özadalı Typ Personelleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, geçtiğimiz günlerde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan 240 personelle bir araya geldi.

Sason Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılan toplantıda, Kaymakam Özadalı tarafından TYP kapsamında ilçede görevlendirilen 240 personele, yapacakları iş ve uymaları gereken kurallar anlatıldı. Kaymakam Abdullah Özadalı, ayrıca iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, uyulması gereken kurallar, çalışma düzeni, işveren ve çalışanların hangi haklara sahip olduğu konularında da çalışanlara bilgi verdi.

Toplantıya Kaymakam Abdullah Özadalı'nın yanı sıra, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş ile çalışanlar katıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Güncel
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