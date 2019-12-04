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Kaymakam Özadlı'dan istihdamı artırma ziyareti

6 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz'i ziyaret ederek ilçedeki istihdamı artırma talebinde bulundu.

Kaymakam Özadlı'dan istihdamı artırma ziyareti, System.String[]

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz'i ziyaret ederek ilçedeki istihdamı artırma talebinde bulundu.


Özadalı, ziyaretinde İŞKUR destekli sektörlerin daha fazla geliştirilmesinin önemine değindi. Altın ve gümüş işlemeciliğinin Sason'da tekrardan canlandırılması ve bu sektörde kalifiye eleman yetiştirilmesi için Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) başlatılan gümüş ve altın işlemeciliği eğitimlerinin geliştirilmesi için Eviz ile görüş alış verişinde bulunan Özadalı, İŞKUR'un mesleki eğitim ve istihdam konusunda çok önemli projeler gerçekleştirdiğini aktardı.


Özadalı, bu projeler sayesinde birçok gencin iş sahibi olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti. - BATMAN

Besim Eviz, Batman, İŞKUR, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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