Kaymakam Özcan'dan yaralı askere ziyaret

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman'ı ziyaret etti.

Özcan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve ilçe emniyet müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Yasin Yamur ile 17 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Yaman'a Sarıkaya'daki evine giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hatay Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Sarıkaya'ya gelen Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtirdi.