Kaymakam Özdalı hastane inşaatını inceledi
49 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı sürüyor.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:44 Kaynak: AA
'ın Sason
ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı sürüyor.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı beraberinde Sason Devlet Hastanesi
Başhekimi Hakkı Taşkıran
ile inşaat alanında incelemede bulundu, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özadalı, yaklaşık 32 milyon liraya mal olacak 50 yataklı hastanenin hizmete girmesiyle vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını söyledi.
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