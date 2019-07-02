Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özdalı hastane inşaatını inceledi
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Kaymakam Özdalı hastane inşaatını inceledi

49 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı sürüyor.

Kaymakam Özdalı hastane inşaatını inceledi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı sürüyor.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı beraberinde Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Taşkıran ile inşaat alanında incelemede bulundu, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özadalı, yaklaşık 32 milyon liraya mal olacak 50 yataklı hastanenin hizmete girmesiyle vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Batman, Sason, Güncel
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