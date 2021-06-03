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Kaymakam Özdemir: "Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz" - Son Dakika

Kaymakam Özdemir: "Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz"

03.06.2021 13:02

- Kaymakam Özdemir: "Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz" Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Gölü'nün yasal olarak belirlenen su işletme kotunun ilçe olarak takipçisi olduklarını belirterek, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlerde bu kotun 1122.

- Kaymakam Özdemir: " Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz"

KONYA - Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Gölü'nün yasal olarak belirlenen su işletme kotunun ilçe olarak takipçisi olduklarını belirterek, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlerde bu kotun 1122.44 metre olarak tespit edilmesi dolayısıyla Konya Ovası'na BSA kanalından su verilmeye halen devam edildiğini söyledi.

Beyşehir Kaymakamlığında, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı toplantıda bu yıl yaşanan kuraklıktan oldukça etkilenen ve su seviyesi gözle görülür ölçüde düşen Beyşehir Gölü ele alındı. Toplantıda, Beyşehir Gölü'nden halen Konya Ovası'na su akışının devam ettiği de hatırlatıldı.

"DSİ'nin son ölçümüne göre, su kotu 1122.44"

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün su işletme kotunun 2007 tarihinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1122.40 olarak belirlendiğini anımsatarak, Beyşehir Gölü'nden Beyşehirliler olarak içme suyu temini ve balıkçılık olarak yararlandıklarını, bunun yanında göl suyundan Konya Ovası'na da tarımsal su verildiğini belirtti. Bununla ilgili tüm planlamaların işletme su kotu 1122.40'ın üzerinde olması kaydıyla DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını vurgulayan Özdemir, "Şu anda, özellikle kuraklık mevsiminde bir miktar su Apa Barajı'na ve daha sonra da Konya Ovası'na gitmiştir. Tabi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belirlenen bu 1122.40 kotunun bir anlamı var bizlerce de. Gölün ve göldeki canlıların yaşaması, hayat bulması için biyolojik yaşamın devamı için gerekli bir kot olarak ölçülmüştür zamanında. Son dönemlerde, belki halkımıza da yanlış bilgi verilmiş olabilir veya birilerince yanlış bilgilendirme yapılmış olabilir. Şu anda kotun seviyesi 1122,44 olarak ölçülmüştür DSİ 4. Bölge Müdürlüğümüz tarafından. Bu kot, tabi hepimizin ve tüm Beyşehir halkımızın da itibar edeceği bir kot olmalıdır. Çünkü devletimiz tarafından ölçülmüş bir kottur ve bu kotun altına DSİ Bölge Müdürlüğü yetkililerince kesinlikle inilmeyeceği bizlere ifade edilmiştir. Bizler de zaten hem belediye başkanımız olsun, ilçe başkanımız olsun, sivil toplum kuruluşlarımız olsun her gün Beyşehir Gölü üzerinde kontrol ve takiplerimizi günlük olarak yapılan bu çalışmaları takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu kotla ilgili bir şüphesi varsa ya da hatalı olarak ölçüldüğünü düşünüyorlarsa dilekçelerini almak suretiyle kaymakamlık olarak DSİ Bölge Müdürlüğümüze iletmeye de hazırız. Ancak, devletimizin yaptığı şu andaki ölçümün 1122.44 metre olduğu yönündeki tespite inancımız tam olmalıdır" diye konuştu.

"Kotun altında su alınırsa hukuki süreci başlatırız"

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, toplantıda, Konya'da kuraklıktan etkilenen çiftçiler tarafından yapılan eylemin de mütala edildiğini vurgulayarak, "Bizler devletine ve vatanına bağlı, devletin menfaatleri doğrultusunda sulu tarımda Beyşehir Gölü'nün ülke ekonomisine yaptığı katkıyı bilenlerdeniz ve Beyşehir Gölü'nün doğal kotunun korunması konusunda ise hassas olanlardanız" dedi.

Beyşehir Gölü'nün gözbebekleri olduğunun altını çizen Bayındır, korunması noktasında konunun sadece Konya Ovası olarak ele alınmadığının da kamuoyu tarafından bilinmesini istediklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda Beyşehir Gölü'nün Şarkikaraağaç aksında, istikametinde 4-5 noktada su pompaları ile Gelendost'un ayağına kadar su gönderildiğini de biliyoruz. Burada devlet yetkililerimizle görüşerek, Beyşehir Gölü'nün minimum kotu olan 1122,40'ın altına inilmeyeceğini, inilmesi halinde hukuki süreci başlatacağımızı ifade ediyoruz ve burada bir ağız birliği içerisindeyiz" dedi.

Hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki genel müdürlerin de Beyşehir'e gelmesini beklediklerini, gelmeleri halinde ise Beyşehir Gölü'nün sorunlarını birlikte mütala yapmak istediklerini vurguladı.

Kaymakam Özdemir: Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz
Kaymakam Özdemir: Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz
Kaymakam Özdemir: Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz
Kaymakam Özdemir: Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz

Beyşehir Gölü, Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Özdemir: 'Beyşehir Gölü'nün mevcut su kotunun takipçisiyiz' - Son Dakika


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