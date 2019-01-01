Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özdemir'den Yeni Yıl Ziyareti

Kaymakam Özdemir'den Yeni Yıl Ziyareti

1 saat önce

Malatya'da Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, yeni yıl dolayısıyla kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakam Özdemir'den Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
Malatya'da Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, yeni yıl dolayısıyla kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakam Özdemir, İlçe Emniyet Müdürülüğü, İlçe Jandarma Komutanılığı ile Hekimhan Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışanların yeni yeni yılını kutladı.

Daha sonra ilçedeki güvenlik noktalarını ziyaret eden Özdemir, burada görev yapan geçici köy korucularıyla güvenlik görevlileriyle bir süre sohbet etti.

Görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Özdemir, her zaman emniyet, jandarma ve korucuların yanında olduklarını söyledi.


Devletin ve milletin selameti için görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Özdemir, "Vatandaşlarımız evinde huzur içinde yılbaşını kutlayacak, biz de görevimizi yapacağız. Allah hepimize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl nasip etsin." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Ahmet Özdemir, Malatya, Hekimhan, Güncel
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