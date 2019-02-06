Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özdemir Yayalar İçin Trafik Uygulamasına Katıldı

Kaymakam Özdemir Yayalar İçin Trafik Uygulamasına Katıldı

43 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir de katıldı.

Kaymakam Özdemir Yayalar İçin Trafik Uygulamasına Katıldı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir de katıldı.

Kaymakam Özdemir, trafik polisleri ve öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirme broşürü dağıttı.


Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına takılan sürücülere, trafik ekipleri önce bilgilendirme broşürü verdi, ardından lokum ve bisküvi ikram etti.

Antalya Caddesi, Türk Telekom kavşağında yapılan uygulamaya Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Özdemir, söz konusu proje hakkında şunları söyledi:

"Özellikle şoförlük yapan kişilerin araç kullanım esnasında okul önlerinde, yaya geçitlerinde veya kavşak noktalarında hızlarını azaltıp yayalara öncelik vererek trafik akışını daha güvenli sağlamak amaçlanmaktadır. Yaya ölümlerinin oldukça yüksek oranda gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu gün burada öğrencilerimizle ve kurum amirlerimizle beraber bir farkındalık yaratarak şoför arkadaşlara öncelikli olarak yolun yayada olduğunu yani belirlenmiş anlamda yayada olduğunu izah etmek için bu projeye bakanlığımızın emri olarak katkı sağlamış olduk. Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla bugün hep beraber buradayız."

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerine, trafik ekipleri ve öğrenciler, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken yaya geçiyorsa ilk geçit hakkının onlara verileceğini anlatan bilgilendirme broşürü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Antalya, Yusuf Özdemir, Konya, Beyşehir, Güncel
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