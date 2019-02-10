Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan, Aday Öğretmenlerin Seminerine Katıldı

Kaymakam Özkan, Aday Öğretmenlerin Seminerine Katıldı

29 dakika önce

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede görev yapan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik düzenlenen yetiştirme seminerine katıldı.

Kaymakam Özkan, Aday Öğretmenlerin Seminerine Katıldı, System.String[]
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede görev yapan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik düzenlenen yetiştirme seminerine katıldı.

İlçe merkezindeki Valide Sultan Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminere, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile katılan Kaymakam Özkan, aday öğretmenler ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Aday öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek dilek ve temennilerinden ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:36 Kaynak: AA

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