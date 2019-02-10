Kaymakam Özkan, Aday Öğretmenlerin Seminerine Katıldı
29 dakika önce
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede görev yapan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik düzenlenen yetiştirme seminerine katıldı.
Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, ilçede görev yapan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik düzenlenen yetiştirme seminerine katıldı.
İlçe merkezindeki Valide Sultan Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
konferans salonunda düzenlenen seminere, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile katılan Kaymakam Özkan, aday öğretmenler ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.
Aday öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek dilek ve temennilerinden ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:36 Kaynak: AA
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