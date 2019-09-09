Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan genç polis için taziye ziyareti
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Kaymakam Özkan'dan genç polis için taziye ziyareti

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde iki polis memurunun hayatını kaybettiği kazada ölen polislerden biri olan Muhammed Mert Altaş için taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özkan'dan genç polis için taziye ziyareti, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde iki polis memurunun hayatını kaybettiği kazada ölen polislerden biri olan Muhammed Mert Altaş için taziye ziyaretinde bulundu.


İlçedeki kurum amirleriyle birlikte Ahlat ilçesinde taziyeleri kabul eden Altaş ailesine ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Özkan, kazada hayatını kaybeden genç polis memurunun babası Murat Altaş ve Altaş ailesine taziyelerini iletti. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Özkan, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi. Altaş ailesi ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Özkan ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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